Maria Luisa Calzolari

È tornata alla Casa del Padredi anni 82Lo annunciano i figli Giandomenico con Ornella, Beatrice con Mauro, gli adorati nipoti Martina, Mattia, Luca con Veronica, Erica con Luca, le cognate, il cognato e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 13 settembre alle ore 15 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Ramiola indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Ramiola.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante dott. Filippo Barbarese.Si ringraziano le operatrici e tutto il personale del Centro Diurno di Medesano per le amorevoli cure prestate.Un sentito grazie a Nicoletta e Micaela.12 settembre 2017Ï Famiglia Massari Giannina e GianlucaÏ Maria PeschieraLe cognate Mirella e Rina con le rispettive famiglie e tutti i nipoti partecipano al lutto di Giandomenico, Betti e familiari per la scomparsa della mamma12 settembre 2017