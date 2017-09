 Gianfranco Bellè 

«La morte non è niente, io sono solo andato nella stanza accanto.Io sono io. Voi siete voi.Ciò che ero per voi lo sono sempre.Parlatemi come mi avete sempre parlato.Non usate un tono diverso.Non abbiate l'aria solenne o triste.Continuate a ridere di ciò che ci facevaridere insieme.Sorridete, pensate a me, pregate per me.Che il mio nome sia pronunciato in casacome lo è sempre stato.Senza alcuna enfasi, senza alcuna ombradi tristezza.La vita ha il significato di sempre.Il filo non è spezzato.Perchè dovrei essere fuori dai vostri pensieri?Semplicemente perchè sono fuori dalla vostra vista?Io non sono lontano, sono solo dall'altro latodel cammino.»(«L'amore non svanisce mai» - Charles Peguy)I tuoi cari.Ricorderemo Gianfranco il 14 settembre alle ore 18,30 presso la chiesa dello Spirito Santo.13 settembre 2017