Eugenio Mori

È mancato ai suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio la moglie Alice, i figli Cristina, Massimo, il genero, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 13 settembre alle ore 14,40 partendo dalla sala del commiato Cof. di V.le Villetta 16/a per la chiesa della Trasfigurazione indi al cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al dottor Pietro Palù e al servizio infermieristico Lubiana.13 settembre 2017Ï Famiglia Fontana RosignoliÏ Ida e Giorgio FrambatiIl fratello Lino con Maria, Luca, Elisabetta e famiglie sono vicini ad Alice, Cristina, Massimo per la perdita del caro13 settembre 2017Anna, Paolo e famiglia si uniscono al dolore di Alice e figli per la perdita del caro13 settembre 2017Caro zioriposa in pace.Un abbraccio ad Alice, Cristina e Massimo.Giampaolo, Antonella con le rispettive famiglie.13 settembre 2017Nora, Simona con Andrea e Annalisa, sono vicini ad Alice, Massimo e Cristina per la perdita del caro13 settembre 2017