Maria Teresa Visioli

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio le figlie Maria con Alessandro, Elisa con Nicola, i nipoti Andrea, Giulia, Eleonora, Anna e Pietro, l'amico Francesco.I funerali avranno luogo domani giovedì 14 settembre alle ore 10,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore, indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.13 settembre 2017Il fratello Aldo con Paola, Alberto, Cristina, Chiara e Caterina sono vicini a Maria ed Elisa nel più profondo dolore per la perdita dell'amatissima13 settembre 2017Alberto, Violetta, Luca, Monica, Francesco, Emma si uniscono al dolore di Maria e Elisa per la scomparsa della cara13 settembre 2017Profondamente addolorati per la perdita della carissima cuginaGiuseppe, Marco, Nicola e Marisa Caronna.13 settembre 2017Carami mancherai tantissimo.Betta.13 settembre 2017Cecilia e Vincenzo partecipano al dolore di Elisa e Maria per la perdita della mamma13 settembre 2017I colleghi della Provincia di Parma partecipano commossi al dolore di Elisa e della sua famiglia per la perdita della cara mamma13 settembre 2017Nadia e Stefano, Franca e Giovanni, Francesco e Francesca, Lucia e Mauro, Cecilia e Giovanni, Anna e Stefano, Sabrina e Andrea, Angela e Matteo, Mariaelena e Francesco, Monica e Luigi si stringono con affetto a Maria e famigliari per la perdita della mamma13 settembre 2017Con tanto affetto e dolore Silvana, Paola ed Enrica ricorderanno sempre la carae si stringono in un forte abbraccio a Maria, Elisa e familiari.13 settembre 2017