Mafalda Marchesini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 93Ne danno il triste annuncio gli adorati Antonio, Alessandro e Matteo, le nipoti Luciana con Bruno, Nadia con Marco e i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 15 settembre alle ore 14,30 partendo dall'ospedale di Vaio per la Chiesa S.Croce di Fontanellato indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa di S.Croce.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Paolo Guareschi e a tutto il personale della Casa Protetta L.Peracchi di Fontanellato per le premurose cure prestate.14 settembre 2017Commossi siamo vicini a Nadia, Luciana e famiglie per la perdita della carissima ziaGianpaolo, Cinzia, Giuseppe, Annamaria e Marzia.14 settembre 2017