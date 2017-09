Massimo Maluberti

È mancato improvvisamenteLo annunciano ad esequie avvenute la sorella Maria Grazia, il fratello Gaetano e i nipoti Carlo, Michele, Annalisa e Giovanni.14 settembre 2017i sogni e il futuro insieme sono stati bruscamente interrotti, ma non è stato spezzato il nostro legame.Tua Maria.14 settembre 2017I dipendenti di Nuova Pulichimica addolorati per la scomparsa del collegasi uniscono al lutto della famiglia Maluberti.14 settembre 2017Luca, Michele, Patty e i colleghi di Pulimac abbracciano l'amico Gaetano e partecipano al dolore per la scomparsa del fratello14-9-2017