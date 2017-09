Giovanni Bertoli

E' mancato all'affetto dei suoi cariCon dolore lo annunciano la moglie Anna, le figlie Paola e Giuliana, i generi, le nipoti Eva e Luana, il fratello, la cognata ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14 partendo dalla Sala del Commiato Le Valli, in via Roma, 6 - Felino per la chiesa di San Michele Tiorre, indi per il cimitero di Mamiano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Prati, alla signora Viola e alla signora Maria.14-9-2017Ï Famiglia Gina e Giorgio ChiericiÏ Delia e MarcoÏ Bice Bigi MartiniLe nipoti Silvana con Claudio e Matteo, Monica con Alessandro, Emanuele e Federico si stringono in un forte abbraccio a zia Anna, Paola e Giuliana e piangono con loro la perdita del caro zio14-9-2017I cugini Giovanna, Camillo, Giorgio, Silvio, Liliana, Valerio, Sergio, Claudio, Guerrino, Antonia, Gabriella, Tiziana, Sandra, Ornella, Mariella sono vicini a Mario, Anna e famiglia per la perdita del loro caro14 settembre 2017Le famiglia Albino Morosoli con Marisa, Fabrizio con Angela, Daiana con Fabio e Federico si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro14-9-2017Ti porterò sempre nel mio cuore.CiaoGiacomo.14-9-2017I soci, gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori della ditta A.C.I.T. srl sono vicini a Giuliana per la perdita del caro papà14 settembre 2017Gli amici del Gruppo di Animazione dell'Oratorio Luca e Sara Benassi, Paride, Marcello e Stefania Delsante, Cristina Bertani, Stefano e Cristina Leoni, Alessandro e Mariangela Fava, Emanuela e Mauro Caggiati, Pierluigi e Mariangela Ravasini, Orazio e Paola Bovaia, Ugo e Paola Leoni, Otello e Paola Manara, Daniele e Valeria Bussi, Gianni e Luisa Pilotto sono vicini a Giuliana nel triste momento dovuto alla scomparsa del caro papà14-9-2017