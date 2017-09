Maria Bernardi

Ci ha lasciatidi anni 77Lo annunciano con immenso dolore il marito Ezio, il figlio Fabrizio con Sofia, i nipoti, cognati, cognate e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 15 settembre alle ore 10 partendo dalla sala del commiato in via Carrega, 12/a per la chiesa parrocchiale di Gaiano, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Giovanni Barazzoni ed a tutto il personale dell'Hospice Piccole Figlie per le cure prestate.14 settembre 2017Ï Fam. Romano GhillaniÏ Fam. Mina Vecchi e figliÏ Franco, Assunta , Enrico BiaÏ Silvana, Roberto ZanagaÏ Laura, Emma, Michele ZanagaÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Fam. Ermes BertoliÏ Fam. Piva GiorgioÏ Marica Gianni Anna PierÏ Famiglie Varoli-MarozzaÏ Alda, Massimiliano Bosi e fam.Ï Romana, Gino e Mauro CavalliÏ Mario, Monica, Mariadele Adorni e famiglieIl Consiglio d'Amministrazione, gli impiegati e le maestranze della Società Maselli Misure Spa partecipano al lutto di Fabrizio e famiglia per la scomparsa della madre signora14 settembre 2017I colleghi della Maselli Misure Spa sono vicini a Fabrizio e famiglia per la perdita della mamma14 settembre 2017Antonio, Giovanni, Mario, Andrea Maselli e famiglie partecipano commossi al dolore di Fabrizio e famiglia per la scomparsa della mamma14 settembre 2017Nella, Anna e Fernanda Tarasconi, partecipano al dolore di Ezio per la perdita della cara14 settembre 2017Ci stringiamo a Ezio e Fabrizio in questo triste momento per la perdita della caraDonatella e Roberto Cavalli.14 settembre 2017Antonio con Maria Teresa e Matteo con Giada si uniscono al dolore di Ezio e Fabrizio per la perdita della cara14 settembre 2017