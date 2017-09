Ermido Usberti

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Lo annunciano con dolore la moglie Romola, il figlio Mario, l'adorato nipote Ethan, la nuora, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 15 c.m. alle ore 10,00 nella chiesa parrocchiale di Zibello ove la cara salma giungerà dall'ospedale di Vaio indi al cimitero di Frescarolo.Il S.Rosario sarà recitato giovedì 14 c.m. alle ore 20,45 nella Chiesa di Zibello.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14 settembre 2017Dirigenti, tecnici e giocatori di Usd e Junior Pallavicino son vicini a Mario, Ethan e famiglia per la tragica scomparsa di14 settembre 2017Caro Mario ti siamo vicini in questo triste momento e con te piangiamo la scomparsa del tuo caro papàMichele con Pamela, Nicolò e Carlo Emilio.14 settembre 2017I dipendenti dei Conad di Busseto, Soragna, San Secondo e San Pancrazio in questo triste momento sono vicini a Mario e famiglia per la perdita del caroe porgono sentite condoglianze.14 settembre 2017