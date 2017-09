 Paolo Zantelli 

Quattro anni sono trascorsi da quando sei volato in cielo, ma ti sentiamo sempre qui con noi con il Tuo dolce sorriso, la Tua bontà e l'amore che ci hai donato.Grazie Signore per questo dono meraviglioso che ci hai concesso, ci aiuta pensare che un giorno ci rivedremo lassù in cielo tutti insieme.Ciao, dolce Paolo, dalla tua grande famiglia che tanto ti ama, e dal tuo piccolo Giampaolo a cui manchi tanto.Ti ricorderemo questa sera nella S.Messa alle ore 19 nel Duomo di Colorno.15 settembre 2017