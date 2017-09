Brunella Mazza

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio i figli Marcellino, Maura con Marco, Mario con Francesca, i nipoti Matteo con Valentina, Marina, Yessica, Giada e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Langhirano Via Renzo Pezzani n. 27 per la parrocchiale di Carpaneto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Torriani, alla Croce Rossa di Tizzano e alle care Olga e Anna.15-9-2017Ï Fam. Renato RaffainiÏ Fam. Silvano AttoliniÏ Fam. Silvana DelmonteÏ Ivana, Luca e CinziaÏ Gruppo Alpini TizzanoÏ Felice, Fausto Rozzi e famigliaÏ Famiglia Illariuzzi Mario, OriettaÏ Nera, Ilaria PellinghelliÏ Fam. Walter, Graziella ManiciÏ Fam. Marco e Marcella ManiciÏ Fam. Matteo, Teresa, Adriano ManiciÏ Famiglia Barili GiacomoÏ Famiglia Bocchi AlessandroÏ Fam. Marco PetroliniÏ Giuseppe Pellinghelli e fam.Ï Fam. TondelliÏ Benvenuto BondaniÏ Ennide e Giuliana BullegaÏ Nello e Bruna MistraliÏ Adelmo e IsabellaÏ Ennio e DanielaÏ Fam. Giovanni RavazzoniÏ Mino, Roberta, Giovanna e fam.Ï Fam. Silvestro BragazziÏ Fam. Gianfranco ComelliÏ Giacomo, Carmelina e figliÏ Franco Rosetta e figli ChiastraLa cognata Celestina, Rino con Giuseppina, Laura e Marco sono vicini a Marcellino, Maura e Mario per la scomparsa della mamma15 settembre 2017I soci del Circolo Sant'Andrea si uniscono al dolore di Marcellino, Maura, Mario e famiglie per la perdita della cara15 settembre 2017Siamo vicini nel dolore ai familiari per la perdita della caraFamiglia Maurizio Ferrari e Livia.15 settembre 2017Bruno e Maria Paola, Andrea e Sofia sono vicini a Mario, Marcellino e Maura e famiglie per la perdita della cara mamma15 settembre 2017Marina e Stefano Petrolini sono affettuosamente vicini a Maura, Mario, Marcellino e familiari tutti per la perdita della cara mamma15 settembre 2017Giancarlo Ravazzoni, Laura, Massimo, Flavio, Gabriella sono vicini al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara mammaCondoglianze.15 settembre 2017Bice, Carla, Gabriele, Federico, Ambra e Calina si uniscono al dolore di Maura, Mario, Marcellino e famiglie per la perdita della cara15 settembre 2017Ciaosalutaci le stelle.Fabiola.15 settembre 2017La famiglia Giorghio Raffaini prende parte al dolore di Marcellino, Maura e Mario per la perdita della mamma15 settembre 2017Antonio, Rina, Francesca e Vincenzo si uniscono al dolore di Maura, Marcellino, Mario e rispettive famiglie per la perdita della cara mamma15 settembre 2017