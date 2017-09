Anna Montecchi

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio il marito Ugo, le figlie Amelia con Mario, Marisa con Roberto, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 16 settembre alle ore 10 partendo dall'abitazione Strada Carmelitana, 2 per la chiesa parrocchiale di Collecchio indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 settembre 2017Ï Mirella, Milena Zatelli e famiglieÏ Enrico Serventi e famigliaÏ Mauro Serventi e famigliaÏ Famiglia Preti PierluigiÏ Fam. Nello DelmonteÏ Rina, Paolo, Carla DelmonteÏ Fam. Sergio, Claudio AstiCiao nonnail tuo sorriso e la tua forza saranno sempre nella nostra memoria.Sabino, Lisa, Michele, Serena, Niccolò, Jacopo.15 settembre 2017Bianca e Luigi sono vicini a Ugo, Amelia, Marisa e familiari per la scomparsa della cara15 settembre 2017Ermes, Anna, Rosita, Moreno, Enore, Sara e famiglie sono vicini ad Ugo, Amelia, Marisa e famiglie per la perdita della cara zia15 settembre 2017Gian Carlo, Tiziana e Francesco si stringono con tanto affetto allo zio Ugo, ad Amelia e Marisa per la dolorosa perdita della cara ziae la ricordano per le sue doti di altruismo e generosità.15 settembre 2017Paolo Volta ed Ettore Dodi unitamente alle famiglie sono vicini nel dolore ad Ugo, Amelia e Marisa per la dipartita della cara15 settembre 2017Ada, Giulia, Rosa e famiglie sono vicine a Ugo, Marisa, Amelia per la perdita della cara15 settembre 2017