Gino Ferrari

Dopo breve malattia è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Camilla, il figlio Stefano con Tiziana, gli adorati nipoti Carlotta con Giacomo e Matteo con Mariavirginia, i fratelli, la sorella ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 16 c.m. alle ore 9 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale delle SS. Stimmate di N.S.G.C. in via Sbravati, indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie vada a tutto il personale del Reparto di Medicina Interna e al Prof. Maestroni di Urologia dell'Ospedale Maggiore di Parma,15 settembre 2017Ï Fam. Mauro FerriÏ Fam. Paolo FerriÏ Centro Moda e BrandoÏ Pierluigi Pavesi e famigliaÏ Paolo Pavesi e famigliaÏ Fam. Marisa Andrea Daniela MagnaniÏ Fam. ScalariÏ Famiglia Ghirardi Teresa e RenzoSei stato per tutta la mia vita il mio esempio, il mio faro, la mia guida.Ciaoun bacio.Stefano.15 settembre 2017Con affetto ci uniamo al dolore di Camilla, Stefano e familiari per la morte del caroI fratelli, la sorella, le cognate e i nipoti tutti.15 settembre 2017Elvidio Dario Testoni e Angela commossi si uniscono al dolore di Camilla, Stefano, Tiziana, Carlotta, Matteo, Luca e famiglia per la perdita del caro15 settembre 2017Enore, Carmen, Umberto, Gabriella e Federica e famiglia sono vicini a Camilla e Stefano per la perdita dello zio15 settembre 2017Soci e collaboratori di Pepèn partecipano al lutto di Stefano e famiglia per la morte dell'amico15 settembre 2017Gian Carlo, Mariarosa, Giacomo, Chiara e Anna si uniscono con affetto al dolore di Camilla, Stefano, Tiziana, Carlotta e Matteo per la perdita del loro caro15 settembre 2017Siamo vicini a Camilla e Stefano per la perdita del caroFamiglie Ferri Ugo, Ferri Romano, Mori Claudio, Concari Danilo, Andrea e Alessandra, Sara e Sebastian.15 settembre 2017Gli amici di una vita e di tante ore liete si stringono a Camilla, Stefano e famigliari per la perdita del caroGabriella, Ivo, Marisa, Marco, Franca, Carlo, Anna, Manuela, Ornella, Giuseppe, Mirella, Giuseppe, Elda, Claudio, Ida,Giancarlo, Bruna, Gianni.15 settembre 2017Betta, Mario, Carlotta, Davide, Liana, Luigi, Carla, Andrea, Laura, Maurizio, Sandra e Maurizio sono vicini a Stefano e famiglia per la perdita dell'adorato papà15 settembre 2017Paolo, Stefania e Nicola Testoni sono vicini a Camilla, Stefano e famiglia per la perdita del caro15 settembre 2017La famiglia Varani è vicina a Camilla e familiari per la perdita del caro15 settembre 2017Cristina, Paolo e Giulia sono vicini a Camilla e Stefano per la scomparsa del caro15 settembre 2017Patrizia, Marisa, Vanda, Elsa, Gilda sono vicini a Camilla per la perdita del marito15 settembre 2017Gianni, Anna, Roberta, Barbara e Raffaele si uniscono al dolore di Camilla, Stefano e familiari per la perdita del caro15 settembre 2017