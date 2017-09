Giuliano Ugolotti

La sorella Mariella con Pietro, i nipoti Monica ed Umberto con rispettive famiglie annunciano la scomparsa del caroI funerali si svolgeranno domani sabato 16 settembre alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Monticelli T.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano i medici dottoressa Morozzi e il professor Vignali della Cardiologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.15 settembre 2017Ï Giancarlo Zinelli e fam.Ï Fam. Virginio GreciÏ Maurizio Masini e famigliaDirigenti, Tecnici e Calciatori di Associazione Sportiva Terme Monticelli partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa di15-9-2017Mario, Roberto e Marzia con le rispettive famiglie, si uniscono al dolore di Mariella e familiari per la perdita del caro15 settembre 2017