Marisa Bologna

Ci ha lasciatiAddolorati ne annunciano la scomparsa il marito Giorgio, il figlio Enrico con Franca, con i figli Davide e Federica, la figlia Paola con Daniele.Il S. Rosario verrà celebrato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Santa Maria del Rosario di Via Isola.Con successivo annuncio verrà comunicata la data e l'orario del funerale.15 settembre 2017La sorella Cosetta con Mario e figli si uniscono nel dolore a Giorgio e sono vicini con affetto a Enrico, Paola, Franca, Davide, Federica per la perdita della loro cara15 settembre 2017Gianni e Mirella con Veronica, Cristina e Stefano ricordano con grande affetto la cara signorae si stringono al signor Giorgio, a Paola ed Enrico e ai familiari tutti.15 settembre 2017Partecipiamo commossi al dolore di Giorgio, Enrico, Paola e familiari tutti per la perdita della caraCarla, Claudia con Bruno, Alessia con Gianpio.15 settembre 2017