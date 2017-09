CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari



Prof.ssa Margherita Trucco ved. Conti



Lo annunciano i cugini Alberto, Paolo e Anita Chiesi, Caterina Chiesi e Tina Coghi.



I funerali si svolgeranno oggi sabato 16 settembre alle ore 8,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di S.Uldarico, indi al cimitero di Pieve di Teco (IM).



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare ringraziamento al Dott. Pietro Coghi, al Direttore Prof. Riccardo Volpi e a tutto il personale medico e infermieristico-sanitario dell'Istituto Clinica e Terapia Medica dell'Ospedale Maggiore di Parma.



Sentita gratitudine al medico curante Dott. Paolo Conti e a tutto il personale della Casa Famiglia «Le Viole» di Parma per le amorevoli cure prestate in tanti anni. Parma, 16 settembre 2017



Ï Pietro e Savina Coghi e famiglia



Commossi per la perdita della signora Margherita



che rimarrà sempre nei nostri ricordi.



Il condominio di Strada Cavallotti, 36. Parma, 16 settembre 2017



I condomini e l'amministratore del condominio Giardino di Via Linati n.5, partecipano commossi al dolore dei familiari per la perdita della loro cara Margherita Trucco Parma, 16 settembre 2017