Livio Fori

Ci ha lasciatodi anni 91Lo annunciano le figlie Silvana e Antonella, i generi, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi 16 settembre alle ore 14,30 partendo dall'ospedale di Vaio per la chiesa e il cimitero di Costamezzana.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare a Luciano e Riccardo per la presenza e l'aiuto costante.Si ringrazia il personale medico e paramedico del reparto di Chirurgia di Vaio, in modo particolare il dott. Christian Franzini, si ringrazia il personale medico e paramedico del reparto di Medicina Interna dell'Ospedale Maggiore per la disponibilità e umanità dimostrate.16 settembre 2017Ï Franco Zecca e famigliaGisella, Delia, Annamaria Rosolini, sono vicine a Antonella e Silvana per la perdita del caro papà16 settembre 2017Le famiglie Gianquinto, Gianfranco e Giulio Guatelli sono vicine a Silvana, Antonella e famigliari per la perdita del caro papà16 settembre 2017