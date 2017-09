Anna Pedrazzoni

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 97Ne danno il triste annuncio la figlia Elisabetta con Roberto e Luca e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 18 settembre alle ore 9.00 partendo dalla casa protetta di «Villa Ramiola» per la chiesa del Corpus Domini dove sarà celebrata la Messa alle ore 10.00 indi per il cimitero della Villetta.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico di «Villa Ramiola» per l'alta professionalità dimostrata e per le amorevoli cure prestate.16 settembre 2017