Dino Cornali

«Il filo dell'amore e delrispetto che ci univa si èspezzato, ma si ricucirà,perchè il nostro non è un addio,ma un arrivederci.Ti ho voluto bene papà.»(Ornella)di anni 96Superstite di Cefalonia e CorfùI tuoi amati famigliari uniti a Rumesh, Nimesha, Leone e Ruscel con tanto amore annunciano la tua scomparsa a parenti e amici a te cari.Domenica 17 settembre alle ore 20.30 pregheremo il Rosario nella chiesa nuova di Solignano.I funerali si svolgeranno domani 18 settembre alle ore 14 partendo dalla sala del commiato Cof di Parma Viale Villetta 16 e si celebrerà l'Eucarestia di saluto nella stessa chiesa.Dino riposerà nel piccolo cimitero di Selva Castello, paese degli affetti.La figlia esprime sensi di stima e gratitudine ai medici, in particolare al dottor Magnani, al personale paramedico del 3° piano Padiglione Barbieri che con amore e scienza hanno seguito il suo caro papà.Ringrazia dal profondo del cuore le care amiche Adriana e Luisa che, come sorelle, sono state vicine, ogni giorno, a lei e al suo papà.A Rumesh e Nimesha un infinito grazie per il bene e le cure dedicate a Dino.Tanta gratitudine ai Militi dell'Assistenza Pubblica di Solignano.17 settembre 2017Ï Famiglie Folli Giacomo, Moreno e DanieleÏ Denise, Paola, Piero MuzziÏ Piero, M.Teresa, Maria e Angela CordaniÏ Fam. Giuliana GattiDolcissimo nonnonel cuore e nei nostri pensieri per sempre.Fiorenza con Andrea e Lorenzo.17 settembre 2017Ï Felix e MarioLiliana, Carlo, Francesco e Caterina sono vicini a Maria e Ornella per la scomparsa del caro zio17 settembre 2017Adele, Cristina, Marco, Lorenzo, Irene sono vicini a Maria e famiglia per la perdita del caro17 settembre 2017Luisa, Elisa, Marco, Adriana, Michele, Alessandra, Giovanna, Maria stringono in un affettuoso abbraccio Ornella e Maria in questo momento di dolore per la scomparsa del carodi cui ricordano le sue esemplari doti umane.17 settembre 2017dopo una bella vita di amore e bellezza mi hai lasciata.Un bacio, mio adorato sposo.Tua Maria.17 settembre 2017