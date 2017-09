Carlo Bardi

E' mancatodi anni 90Lo annunciano i figli Claudia con il marito Carlo ed i figli Jacopo e Ilaria con Jaime, Giorgio con la moglie Maura e le figlie Giorgia con Daniele e la piccola Beatrice, e Francesca con Alexandr, il fratello Remo, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì alle ore 14.30 nella parrocchiale di S. Francesco, ove il caro Carlo sarà fatto giungere dall'Ospedale di Vaio per le esequie, indi al cimitero di Fidenza.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.45 nella chiesa di S. Francesco.Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla liturgia del commiato.Sensi di stima e gratitudine i familiari rivolgono ai responsabili Nina e Mirko e a tutto il personale della Residenza per anziani «Casa Coduro» per la professionalità e le amorevoli cure dedicate al loro caro.17 settembre 2017La famiglia Carlo Vescovi partecipa commossa al dolore dei figli e del fratello Remo per la scomparsa del caro cugino17 settembre 2017