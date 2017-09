Carmela Di Franza

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio i figli Leonardo, Lucia e Mariantonietta, la nuora, il genero, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì, 18 settembre alle ore 14.45 partendo dall'abitazione in via Cocconcelli, 3 per la chiesa di Santa Croce, indi al cimitero della Villetta.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 nelle medesima chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il medico curante dott. Pizzi, Anna e Fabiola per le amorevoli cure.17 settembre 2017Ï Silvia , Gabriella e Giorgio