Francesca Bonfiglio

Improvvisamente è mancatadi anni 82Affranti ne danno il triste annuncio il marito Antonino, i figli Cosimo, Antonio con Carmela, Giuseppe con Gabriella, Concetta con Giovanni, gli adorati nipoti Alessandro, Debora, Giuseppina, Manuel, Morena e Marina, la sorella Rosaria, il fratello Rosario con Giuseppa, i cognati Giuseppe con Concetta, la cognata Domenica, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 18 alle ore 15.30 partendo dall'Ospedale di Guastalla per la chiesa di Sorbolo - Pr (ore 16.15 circa) indi si proseguirà per il cimitero locale.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 19 presso la chiesa di Sorbolo - Pr.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte all'Avis-Cri-Aido di Sorbolo o all'AIRC.17-9-2017Ï Famiglia Azzali RaffaelloTutta la squadra del Cinghiale Blu e Montecaio sono vicini ad Antonino per la perdita della cara moglie17-9-2017