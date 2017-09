Isaia Berth

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il triste annuncio la moglie Vanda, la figlia Alessandra con Andrea, le sorelle, la cognata, i cognati e nipoti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 19 settembre alle ore 13,00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Lazzaro, indi si proseguirà al cimitero di Vigatto.Questa sera alle ore 21,00 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.18 settembre 2017Ï Borchini DivinaGraziesarai sempre il mio grande Pippo.Alessandra.18 settembre 2017Ciaocon tanto affetto.Andrea.18 settembre 2017Alessio, Samantha e la piccola Rebecca sono vicini alla famiglia per la perdita del caro zio18 settembre 2017Luciana, Medardo si uniscono al dolore di Vanda e Alessandra per la perdita del caro18 settembre 2017Angela, Matteo, Linda ed Emanuele si uniscono al dolore di Vanda e Alessandra per la perdita del caro18 settembre 2017Le sorelle Anna con Beniamino e Flora con Orazio, si unisono nel dolore a Vanda e Alessandra per la perdita del loro caro18 settembre 2017I nipoti Ivan con Gabriella, Lorena, Nelson con Claudia e la cugina Franca partecipano al dolore per la perdita del caro zio e cugino18 settembre 2017Lo zio Benito con Graziella e Ilaria partecipano profondamente addolorati al grave lutto che ha colpito Wanda e Alessandra per l'improvvisa scomparsa del nostro amato18 settembre 2017Gianna Martina e Pierluigi Babarelli sono vicini a Vanda Alessandra e Andrea in questo triste momento per la perdita del caro18 settembre 2017