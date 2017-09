Luciana Ortalli

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 78Ne danno il triste annuncio i figli Fausto e Filippo, le nuore, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 19 settembre alle ore 10,30 partendo dalla sala del commiato in via Renzo Pezzani n. 27 in Langhirano per la chiesa di Sant'Ilario Baganza, indi al cimitero di Tordenaso di Langhirano.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Alessio Alfieri, al dott. Pietro Boschi e a tutti i medici e al personale paramedico della Casa di Cura Val Parma per le amorevoli cure prestate.18-9-2017Ï Gabriele, Ferdinando, Matteo, Luca, GiordanaI colleghi della Polizia Municipale Unione Val Parma sono vicini a Filippo e famigliari tutti per la perdita della carissima mamma18 settembre 2017Ï Rotelli Bruno e famigliaÏ Famiglia Scaccaglia GiuseppeÏ Fam. Gianna PellegriÏ Famiglie Montagna Virginio, Andrea e StefanoCoruzzi Lino Paolo e Mauro e famiglia si uniscono a Fausto e Filippo e famiglie nell'abbraccio alla cara18 settembre 2017Ï Mirco Bernardi e RobertaCara ziati ricordiamo con molto affetto.Tiziana Luigi Francesca con Mauro e Laura Michela con Emanuele e la cognata Lina.18 settembre 2017La cognata Rosa con i figli Giorgio, Corrado, Michele e famiglie partecipano al dolore di Fausto e Filippo per la scomparsa della cara18 settembre 2017Silvana, Luca ed Eleonora si uniscono al dolore di Filippo e famigliari per la perdita della mamma18-9-2017Norma, Marco, Andrea, Marianna sono vicini a Fausto, Filippo e le loro famiglie per la perdita della cara18-9-2017Siamo vicini a Filippo e Fausto per la perdita della cara mammaLuigi e Albertina, Luca e Ilaria, Gianluca e Clelia.18 settembre 2017La Bottega del Poggio insieme a Pina e famiglie salutano con affetto la cara amica18 settembre 2017Marco e Cristina sono vicini a Fausto e famiglia per la perdita della mamma18 settembre 2017