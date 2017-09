Egidio Morbarigazzi

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio la moglie Marisa, le figlie Irma con Guglielmo e Antonella con Rodolfo, i nipoti Carlo con Paola e Maria Vittoria.I funerali avranno luogo martedì 19 c.m. alle ore 10 partendo dalla Sala del Commiato del S. Mauro Abate di Colorno per il Duomo, indi al locale cimitero.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 in Duomo.Non fiori, ma eventuali offerte alla Pubblica Assistenza di Colorno.18 settembre 2017Ï Massimo e Sonia BacchiniÏ Carmen CantadoriÏ Marisa Padovani e figliÏ Famiglia Alberto RossiÏ Fam. Barili AvanziniÏ Maria TosiÏ Fam. Pino, Paolo ZerbiniLe amiche e gli amici: Alessandra e Antonio, Silvia e Giulio, Maria Teresa e Piero, Rossella e Gianfranco, Elena e Luigi, Carolina e Dante, Anna Maria e Vincenzo condividono, con Irma e Antonella, il dolore per la perdita del loro caro papà18 settembre 2017Andrea e Cristina, Paolo e Francesca, Cesare e Piermarina, Gianpaolo e Paola, Beppe e Antonella si stringono affettuosamente ad Irma ed Antonella in questo doloroso momento per la scomparsa del caro papà18-9-2017Beppe e Giusi, Giuseppe e Laura, Dado e Giovanna, Alessandro e Fernanda, Silvano e Crisitna, Enzo e Daniela con affetto sono vicini a Irma e Antonella e famigliari nel triste momento della scomparsa del caro papà18 settembre 2017Maria Carla e Lucio, Annalisa e Matteo, Sandra e Fausto, Cristina, Betti e Gian Paolo, Giuliana e Marco, Albina, Monica e Massimo, Isa e Peo sono vicini con tanto affetto ad Irma e Antonella nel dolore per la perdita del padre18 settembre 2017Francesca, Massimo, Tiziana, Andrea, Alessandra, Stefania, Patrizia, Andrea, Fabio ed Angela si uniscono con affetto al dolore di Irma, Antonella e Marisa per la perdita del caro18 settembre 2017Italo, Giovanna e Lorenzo, unitamente ad Arturo e Vilma, si uniscono al dolore della famiglia Morbarigazzi per la perdita del carocon cui abbiamo condiviso un lungo cammino di sincera amicizia.18 settembre 2017