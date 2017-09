Achille Azzolini

«Io sono la resurrezione e la vita;chi crede in me anche se muore vivrà .....»GV. 11,25Mons.Lo annunciano le sorelle Maria Rosa e Gabriella, la cognata Deanna e parenti tutti.Questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa del Sacro Cuore sarà recitato il Santo Rosario.Con successivo avviso sarà comunicato l'orario della Santa Messa che si terrà domani martedì 19 settembre presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento al cugino Pier Luigi e ai tanti amici che lo hanno accompagnato in questi ultimi giorni di cammino terreno.Un grazie di cuore al reparto di Medicina Interna, al dott. Michele Riva e alla sua equipe per la professionalità e disponibilità mostrata.18 settembre 2017Ï Famiglia Giuseppe ScaccagliaÏ Famiglia Alberto GianniniÏ Maria Cristina Dondi e famigliaI nipoti Remo, Marco, Stefano e Francesca con le rispettive famiglie salutano il caro zioDonche con il suo esempio e la sua disponibilità ha loro indicato il cammino per affrontare le difficoltà della vita.18 settembre 2017Elisabetta con Gabriele, Nicolò e Pietro, Cristina con Jacopo e Filippo ricordano con infinito rimpianto il carissimo18 settembre 2017Giorgio e Vittorina Cabrini partecipano al dolore di Maria Rosa, Gabriella, Deanna e parenti tutti per la scomparsa del cuginoDon18 settembre 2017Carla Mantelli e Francesco Caravita ricordano con affettoDonuomo di fede, caro amico, prete instancabile, sapiente e generoso.18 settembre 2017Pierluigi, Gabriella e Marco partecipano con la preghiera al dolore di Maria Rosa, Gabriella, Deanna e familiari per la perdita delMons. Don18-9-2017