Umberto Gherardi

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Michele con Silvia e Irene, Monica con Riccardo e Lorenzo, la sorella Anna con Claudio, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 20 settembre alle ore 8,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di Sant'Evasio, indi per «Il Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 20,30 nella stessa Chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia tutto il personale medico e paramedico del reparto L.I.D.I. dell'Ospedale Maggiore.Un grazie di cuore a Lucia e Nadia per le amorevoli cure prestate.19 settembre 2017Ï Famiglia PratissoliÏ Nadia e Mauro Siri«Dopo un raccolto ne viene un altro.»CiaoI tuoi Lorenzo ed Irene.19 settembre 2017La sorella Anna con il marito Claudio e la figlia Giovanna si stringono a Monica e Michele per la perdita del caro papà19 settembre 2017Le cugine Silvana e Rina con le rispettive famiglie sono vicine a Monica e Michele per la perdita del caro papà19 settembre 2017I cugini Ada e Giovanni ricordano il caro19 settembre 2017Pelosi Angiolina, con i figli Giorgio, Paola e Patrizia Siri con le rispettive famiglie, si stringono a Michele e Monica per la perdita del caro papà19 settembre 2017Marcello, Valentyna con Davide, Luciano e Daniela con Alessandro sono vicini a Monica e Michele per la perdita del padre19 settembre 2017Siamo vicini a Michele, Monica e rispettive famiglie per la perdita del caro padreBertolotti Pier Luigi, Raffaella e famiglia.19 settembre 2017