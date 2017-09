Giuseppe Barozzi

Improvvisamente è mancato ai suoi caridi anni 81Lo annunciano con dolore i figli Giovanni e Daniele, il fratello, le sorelle e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 20 settembre partendo dall'Ospedale Vaio di Fidenza alle ore 10 per la chiesa di Medesano indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa alle ore 20,30 nella chiesa di Medesano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Ovidio Tronchini, al Prof. Francesco Ghisoni ed al personale tutto del Reparto Medicina dell'Ospedale Vaio.19 settembre 2017Ï Famiglia GarliniLa sorella Maria con Germana, Antonio e famiglie si uniscono al dolore di Giovanni e Daniele per la perdita del loro caro papà19 settembre 2017Ciaoti pensiamo felice insieme a Maria.Il fratello Paolo e Rita si stringono forte a Giovanni e Daniele in questo momento di grande dolore.19 settembre 2017Caro zioriposa in pace.Un abbraccio a Giovanni e Daniele.Barbara, Michele e famiglie.19 settembre 2017Rina, Sauro con Manuela, Andrea, Annalisa e Simone con Paola partecipano commossi al dolore di Daniele, Giovanni e familiari per la grave perdita del caro zio19 settembre 2017L'Amministratore e le maestranze della Società Cosider Spa partecipano al lutto del collaboratore Daniele e famiglia per la perdita del caro papà19 settembre 2017Teresa, Luisa, Aldo, Rosalia Signorini e rispettive famiglie sono vicini ai familiari tutti per la perdita del caro19 settembre 2017«Dove sono gli amici, là sono ricchezze.»Siamo vicini a Daniele e Giovanni e prendiamo viva parte al vostro dolore per la scomparsa del caro papàI vostri amici di sempre di Medesano.19 settembre 2017