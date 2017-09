Roberto Fattori

È mancatodi anni 77Lo annunciano i figli Andrea, Catia con Danilo e gli adorati nipoti Matteo e Francesca.I funerali avranno luogo domani alle ore 10,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Beato Andrea Carlo Cardinal Ferrari indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 21.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un affettuoso grazie alla nipote Paola e un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico del reparto UTIR dell'Ospedale Maggiore.19 settembre 2017Ï Claudio, Clara, Iria e Ileanaci mancherai tanto.Francy e Matteo.19 settembre 2017Ciaoil tuo sorriso, il tuo coraggio e la tua voglia di vivere saranno sempre con noi.Catia e Andrea.19 settembre 2017Siamo vicini nel dolore a Catia, Andrea e famigliari per la perdita del caroLe cugine Orietta, Luisa e famiglie.19 settembre 2017Titolari e dipendenti della Macelleria Le Carni di Langhirano partecipano al dolore di Andrea per la perdita del caro papà19 settembre 2017