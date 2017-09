Aldo Michele Colli

È mancatoNe danno il triste annuncio la moglie Maria Vittoria, i figli Francesco con Rita, Benedetto, la sorella Vera e parenti tutti.Questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa dello Spirito Santo sarà recitato il Santo Rosario.I funerali si svolgeranno in forma privata.20 settembre 2017Ï Avv. Federico SilvestriniÏ Massimo ZannoniÏ Ludovico e Giovanni IsiÏ Leda e Francesco ChiericiÏ Fam. Soliani FrancaÏ Lella, Riccardo, Enrico Maria GorreriMassimo Moine partecipa al lutto per la scomparsa dell'Avvocatoed è vicino al dolore della famiglia.20 settembre 2017I titolari e i collaboratori del Gruppo Paluan Srl partecipano al lutto della famiglia per la perdita dell'Avv.20 settembre 2017Mirella e Federico partecipano al lutto di Titta, Francesco e Benedetto per la perdita di20 settembre 2017ANACI Parma esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell'Avv.che ricorderà per l'apprezzato valore umano e professionale.20 settembre 2017Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, anche a nome di tutti gli iscritti, partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa del collegaAvv.ricordandone le virtù esemplari di cui ha dato prova nell'esercizio della professione nei suoi rapporti con i colleghi.20 settembre 2017Ï Simona BriantiÏ Giuseppe BrunoÏ Vittorio CagnaÏ Francesco Giuseppe CoruzziÏ Paola de AngelisÏ Matteo de SensiÏ Daniela FrancalanciÏ Elisa GandiniÏ Enrico MaggiorelliÏ Matteo MartelliÏ Alessandra MezzadriÏ Alberto MontanariniÏ Ugo SalviniÏ Lucia SilvagnaÏ Marcello ZiveriSabrina Alberini partecipa al dolore di Francesco per la scomparsa del padre nonchè dello stimatissimo Collega20 settembre 2017Agap Associazione Giovani Avvocati di Parma, in persona del suo Direttivo, si stringe attorno al collega ed amico Francesco Colli per la scomparsa del caro papà20 settembre 2017Isa e Cesare, Renziana e Paolo, Marta e Vittorio, Maria Giovanna e Aroldo, Maria Augusta e Sergio si stringono in un affettuoso abbraccio a Titta e famiglia nel dolore per la perdita del caro19 settembre 2017Cinzia e Roberto con Alessandro, Beatrice e Matteo si stringono affettuosamente a Titta e alla sua famiglia nel piangere la perdita del caro amicoricordandone le rare doti di intelligenza, bontà e rettitudine.20 settembre 2017Marco Ceresini e collaboratrici partecipano al dolore dei familiari nel ricordo dello stimatissimoAvv.20 settembre 2017Francesco Negri e componenti dello studio esprimono cordoglio e sono vicini alla famiglia dell'Avv.ricordandolo con stima.20 settembre 2017Stefano con Patrizia, Enrico con Isabella Andrea e Valentino si stringono vicini a Titta Francesco e Benedetto per la dolorosa perdita del caro20 settembre 2017Condomini, inquilini e amministratore del condominio «Fausto» di Via Locatelli n.4 (Pr) partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa del signorAvv.20 settembre 2017