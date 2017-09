Virgilio Casta

È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi caridi anni 70Addolorati lo annunciano la moglie Carmela, i figli Samanta, Stefania, Gabriele e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi giovedì 21 settembre alle ore 14.00 partendo dall'abitazione (località Ariolla) per la chiesa di Scurano, indi al cimitero di Felino.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.21 settembre 2017La famiglia Guerci partecipa al lutto di Carmela e figli per la scomparsa del signor21 settembre 2017Alberto, Mario e figlie si stringono vicini a Carmela e famiglia per la scomparsa del caro21 settembre 2017