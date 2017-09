Antonietta Morini

Ha raggiunto tutti coloro che ha tanto amatoLo annunciano Sergio con Lella, Oreste con Odetta, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 22 settembre alle ore 11.00 presso la cappella interna di Villa San Bernardo in Porporano.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa.I famigliari ringraziano con tutto il cuore tutti gli operatori di Villa San Bernardo per le affettuose cure prestate in questi suoi ultimi anni.Siamo certi che l'Antonietta vi sorride dal Paradiso.21 settembre 2017La ditta Ricreativo B partecipa al dolore di Oreste e famiglia Ferretti per la perdita della cara21 settembre 2017Gli amici Nando, Roberto, Marco ed Eugenio con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Odetta ed Oreste per la perdita della loro cara21 settembre 2017Ciaola bontà e la generosità che hai sempre dimostrato sono valori che non dimenticheremo mai.Gianna, Antonella, Vanni.21 settembre 2017