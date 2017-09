Umberto Azzolini

È tornato alla Casa del PadreNe danno il doloroso annuncio la figlia Marilena con Claudio, le amate nipoti Silvia e Sofia ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi venerdì 22 c.m. alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore per il Duomo di Colorno dove alle ore 10.00 saranno celebrate le esequie, indi al locale cimitero.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 in Duomo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.21 settembre 2017Ï Giampiero Siviero e famigliaÏ Maria Rosa e famigliaÏ Deanna e figliPier Luigi, Gabriella e Marco partecipano al dolore di Marilena e famiglia per la perdita del caro papà21 settembre 2017