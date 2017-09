Felicia Albera

È tornata alla Casa del PadreNe danno il triste annuncio il figlio Carlo Felice con Barbara, Gian Guido con Myriam.I funerali avranno luogo oggi venerdì 22 settembre presso la Chiesa Evangelica Metodista in Borgo Giacomo Tommasini n. 26 alle ore 14.45.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico dell'Hospice «Piccole Figlie» e al Dott. Tumino per la loro sensibilità, professionalità e competenza.Un grazie di cuore alla Dott.ssa Valeria Gamboni per essere stata sempre presente in questo doloroso momento.Grazie alla preziosa Valentina.22 settembre 2017Diana, Andrea, Maurizio e Paolo sono affettuosamente vicini a CarloFelice, Barbara e Guido nel dolore per la perdita di22 settembre 2017Ciaoti abbraccio.Diana.22 settembre 2017Ciao ziasei nel mio cuore.Andrea.22 settembre 2017Marco ed Isa Nadalini sono vicini a Carlo Felice, Barbara, Gian Guido per la scomparsa della carae porgiamo sentite condoglianze.22 settembre 2017I condomini e l'Amministratore del Condominio Roberta, 1 si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita della cara22 settembre 2017