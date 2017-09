Sergio Longhi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 65Ne danno il triste annuncio la moglie e i cugini.Il funerale avrà luogo il giorno 23 c.m. partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Buon Pastore indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato alle ore 20.30 nella chiesa del Buon Pastore questa sera.Si ringraziano il Dott. Vignali e il Dott. Bocchi della Clinica Medica d'Urgenza dell'Ospedale Maggiore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.22 settembre 2017Ï Carla MarginiÏ Nanda, Marino e BrunoÏ Elena e Andrea ArcariMaestro e Coristi del Coro Sant'Ilario di Fognano, addolorati per la perdita del loro caro organistaricordandone la generosa disponibilità e la grande passione musicale sono affettuosamente vicini alla moglie Gladis in questo triste momento.22 settembre 2017Aride, Valentina e Alika, Ivonne, Ivo e Luigi, Valeria e Andrea, Eliana e Genny sono vicini alla moglie per la scomparsa del caro22 settembre 2017