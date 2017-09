Giuseppina Giublesi

Ci ha lasciatodi anni 93Lo annunciano con dolore le figlie Albertina e Mercedes, i generi, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.Il rito funebre si svolgerà oggi venerdì 22 settembre alle ore 14.30 partendo dall'abitazione in via strada per Arola n. 18 per la chiesa parrocchiale di Arola indi, la salma sarà tumulata nel cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Antonio Chiapponi e alla signora Franca.22 settembre 2017Ï Denise, Elia, Ivana e famiglieÏ Fam. Claudio MontaliAllaIl tuoi pronipoti Lisa, Nicola, Martina, Andrea, Barbara, Denis e Leonardo.22-9-2017CiaoI tuoi nipoti Mara, Roberta, Augusto, Simona e Claudio.22-9-2017Ugolina e figli partecipano al lutto di Albertina e Mercedes per la perdita della mamma22 settembre 2017Ennia, Stefano e Lorenza commossi si uniscono al dolore di Albertina e famiglia per la perdita della cara mamma22-9-2017Titolari e collaboratori della ditta Trombi sas porgono sentite condoglianze ai familiari per la perdita della signora22 settembre 2017