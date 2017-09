Rosetta Oddi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 95Ne danno il triste annuncio le figlie Maria Grazia e Lauretta con Carlo, i nipoti GianMatteo, e Alessandro con Chiara e i nipotini Francesco e Agata, la sorella Lucetta, il fratello Italo.Il funerale si svolgerà oggi alle ore 13.15 con partenza dall'Ospedale Maggiore per la chiesa Santa Maria del Rosario indi al cimitero di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Andrea Bia.23 settembre 2017Ï Paolo Dal CòÏ Annamaria, Eugenio AdorniÏ Marzia ZiveriÏ Guglielmo, Maria Cecilia e SebastianoÏ Maria Cristina e Angelo AlianiÏ Famiglia Iris e Paride StocchiÏ Bragazzi LorenzoÏ Renata, Stefania e famigliaÏ Anna e Silvano SalatiÏ Giovanna e Maurizio CaggiatiÏ Milena e Alberto MoraI cognati Gianni, Sergia e Maddalena si stringono a Lauretta e Maria Grazia per la perdita della cara mamma23 settembre 2017Betty, Mauro, Paola, Umberto, Simona, Daniela con rispettive famiglie sono vicini a Maria Grazia e Lauretta per la perdita della cara23 settembre 2017Le cugine Fosca e Gianna Oddi sono affettuosamente vicine a Maria Grazia, Lauretta e famigliari per la perdita della carissima23 settembre 2017Mariella, Clelia, Anna Maria, Rosanna, Cristina e famiglie si stringono con affetto a Lauretta e Grazia nel dolore per la scomparsa della cara mamma23 settembre 2017Ricordiamo, con affetto, l'amica più cara delle nostre madri...Ines e Giuliano.23 settembre 2017Gli amici Arcangela, Carmen, Corrado, Cristina, Enrica, Enrico e Rossana, Giancarlo e Giovanna, Leonardo, Maurizio e Agata, Oriana e Paolo con commozione e affetto sono vicini a Maria Grazia, a Lauretta e alla famiglia per la perdita della carissima23 settembre 2017Marisa è affettuosamente vicina a Grazia, Lauretta, ai famigliari per la scomparsa di mamma23 settembre 2017