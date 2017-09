Valter Zecca

«Angelo S. Michele prega Dio cheMi venga in aiuto che la notte è tanto lunga eTanto scura.Il corpo dorme e la mia anima sia al sicuro».Ha raggiunto in cielo la sua cara Ritadi anni 96Lo annunciano i figli Romana con Bruno e Fausto con Marinella, i cari nipoti Fabio, Matteo e Annamaria con le rispettive famiglie, le cognate, i nipoti unitamente a tutti parenti.Il funerale si svolgerà in Trecasali questo pomeriggio alle ore 15.00 partendo dall'abitazione di via Roma 7 per la chiesa locale, indi per la cremazione, al Tempio di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Sensi di stima e gratitudine vadano al Dott. Fabrizio Vignali ed a Natalia per l'affettuosa assistenza.23 settembre 2017Ï Guglielmo Bigri e famigliaÏ Dante e Metella AllodiÏ Paolo, Enrica AvanziniLe famiglie Rossetti e Ferrari si stringono a Romana e famigliari per la perdita del caro papà23 settembre 2017