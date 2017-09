Reana Bersellini

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano con dolore il marito Nunzio, la cognata Romana, i figli Federica con Gianluca, Stefano con Raffaella, le adorate nipoti Agnese, Eleonora e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi sabato 23 settembre alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Vicomero, indi si proseguirà presso il cimitero di Baganzola.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alle assistenti domiciliari della Cooperativa Proges per le amorevoli cure prestate.23 settembre 2017Ï Tazio e Alessia FerragutiÏ Ilva Guasti BenecchiÏ Maria Grazia DelmiglioLe sorelle Anna con Mauro e Edda con Simone, i nipoti Beatrice, Maria Grazia e Massimo partecipano al dolore di Nunzio, Federica, Stefano e Romana per la perdita della caraUn grazie di cuore a Romana per le amorevoli cure prestate per tutto il tempo della lunga malattia.23 settembre 2017Siamo vicini a Nunzio e famiglia per la perdita diRomano, Mariella, Barbara, Paola con Fabio e Cristina con Giancarlo e Michele.23 settembre 2017