Tiziana Monica

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 62Ne danno il triste annuncio il marito Mario Riccardo, i figli Roberto con Silvia ed Elisa con Rocco, la sorella Angela con Giuliano, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 23 settembre alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato in via Pezzani 27 per la chiesa di Langhirano indi al Tempio di Valera.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Augusto Bertini, al Dott. Pedroni e tutto il personale del Centro Cure Progressive di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 settembre 2017Ï Carlo e Gemma LariniÏ Anna e GiuseppeÏ Renata e Lino FattoriÏ Simone, Alessandra CattaniÏ Fam. Pietro VolpiÏ Fam. Rino BucciÏ Rita Canetti e figliÏ Famiglia Corradi ClaudioÏ Daniela e Giuseppe BedottiÏ Micaela, Jacopo e LucaÏ Anna e Gualtiero GhiradiÏ Antonio, Giuliana Chiapponi e famiglieÏ Filippo Allodi e collaboratoriÏ Emilio, Mirella e FabriziaGrazie per tutto quello che sei stata per noi.CiaoRoberto ed Elisa.23 settembre 2017Lucia con Paolo, Gina e Annaelisa Canetti partecipano commossi al dolore di Riccardo, Elisa e Roberto per la prematura scomparsa di23 settembre 2017Piangiamo con voi la perdita della carae vi abbracciamo.Mariangela e Walter.23 settembre 2017I dipendenti della ditta Chiastra srl sono vicini alla famiglia per la perdita della cara23 settembre 2017Ciaoil tuo coraggio e la tua forza siano una guida per i tuoi cari, siamo vicina ed Elisa e famiglia.Martina, Silvia e Fabio.23 settembre 2017Renata, Luciano e Giulia sono vicini a Mario, Roberto ed Elisa per la perdita della cara23 settembre 2017Albina Mazza si stringe al dolore della famiglia Canetti per la perdita della cara23-9-2017Luca, Elena e Vittoria sono vicini a Mario, Roberto ed Elisa per la perdita della cara23 settembre 2017Le più sentite condoglianze per la scomparsa della caraa Riccardo, Elisa, Roberto, Angela e famiglie.Lia, Stefano, Gino Benedina e famiglie.23 settembre 2017Gianpiero e Valeria sono vicini a Riccardo, Roberto, Elisa e famigile per la scomparsa della cara amica23 settembre 2017I titolari e i dipendenti della ditta Macchini Soncini Alberto srl partecipano al lutto di Mario, Roberto, Elisa per la perdita della cara23 settembre 2017Alberto Soncini e famiglia si stringono affettuosamente a Mario, Roberto, Elisa per la perdita dell'amata23 settembre 2017In questo momento di grande dolore siamo vicini con affetto a Riccardo, Elisa e Roberto per la perdita dell'amataLuca, Roberta e famiglia.23 settembre 2017Addolorati e vicini a Mario, Roberto ed Elisa per la perdita della caraVittorio con Pina, Francesca e Silvia Grossi con tutti i collaboratori di Gamma Pack.23 settembre 2017Danilo, Graziella, Chiara, Alex, Davide ed Elisa, commossi, sono vicini a Mario, Roberto, Elisa e familiari per la prematura scomparsa della cara23 settembre 2017Carla, Luca e famigliari si uniscono al dolore di Riccardo e famiglia per la perdita della cara23 settembre 2017Gli amici della Sound System sono vicini a Roberto e famiglia per la perdita della mamma23 settembre 2017Lina, Giuseppe e Michela si stringono in un affettuoso abbraccio a Riccardo, Elisa, Roberto e famigliari tutti in questo momento di dolore.<+T>Ricorderemo sempre la cara23 settembre 2017<+T>La Ditta F.P. System e collaboratori si stringono a Mario Riccardo, Roberto, Elisa e familiari per la perdita della cara23 settembre 2017«Nessuno muore finchè vive nel cuore di chi resta»<+T>Portala sempre nel tuo cuore Ely..... e noi saremo con te sempre.....<+T>Un abbraccio a te e famiglia in ricordo di<+T>Monica, Emma, Lorenzo, Flavio, Martina e Andrea.23 settembre 2017<+T>I commercianti di Piazza Marconi: Roberta, Emma, Flavio, Martina, Elena, Anna, Monica, Ermes, Piera, Enrico, Sandro, Elisa, Angelica e Alessandra piangono con Elisa e famiglia la scomparsa della mamma23 settembre 2017<+T>I dirigenti, tecnici e calciatori della Società U.S.D. Lesignano partecipano al lutto di Elisa e famiglia per la perdita della cara23 settembre 2017<+T>Ciao<+T>Un abbraccio Marta, Marco, Valentina e Mattia.23-9-2017<+T>Vogliamo ricordarti così semplicemente una persona rara, buona e piena di valori.<+T>Ciao<+T1>Tizy<+T>Mario, Ely, Niky.23 settembre 2017<+T>Marisa, Bruno, Massimiliano, Debora unitamente a tutti i dipendenti della C.B.M. snc di Conciatori Bruno e c. sono vicini a Mario e famigliari per la perdita della loro cara<+T1>Tiziana<+T2>S.Michele Tiorre,<+DL>23-9-2017<+T>Ciao<+T1>Tizyti ricorderemo sempre.<+T>Angela e Giuliano.<+T2>Langhirano, <+DL>23 settembre 2017