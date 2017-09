Rina Cavalli

E' mancatadi anni 81Con profonda tristezza lo annunciano il marito Piero, i figli Sandro, Roberto e Stefano con Maria Angela, gli adorati nipoti Beatrice e Pietro, il fratello Enzo con Rina e Paolo.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14,30 partendo dall'abitazione per la chiesa di Ceda.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.23 settembre 2017Ï Giovanni Ricci e famigliaÏ Fam. Silvio GiorginiÏ Luciana, Agostino, Annalisa, MartinaÏ Piera Cermaglia e fam.Ï Giacomo, Mariella, RobertoÏ Gabriella e Vincenzo AlinoviGiancarlo, Claudio e Giorgio partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara cuginae la ricordano con affetto e simpatia.23 settembre 2017I cugini Vincenzo, Lucia, Cristina, Mario e famiglie sono vicini a Piero, Sandro, Roberto e Stefano per la perdita della cara23 settembre 2017Ciaoti ricorderemo sempre.Francesco, Anna e figli.23 settembre 2017Ci stringiamo con grande affetto a Piero e figli per la perdita della caraOrsola, Mary, Alessandro.23 settembre 2017Ciao carati porterò sempre nei miei pensieri.Con affetto mi stringo a Piero, Sandro, Roberto e Stefano.La tua amica Maria.23 settembre 2017