Anna Venditti

Mamma il tempo passa, ma noi ancora ti cerchiamo e ancora tanto ci manchi.Grazie per aver fatto l'impossibile con un sorriso, per averci fatto sembrare belli i tempi brutti,per la tua inesauribile riserva d'amore,per esserci sempre stata quando avevamo bisogno di te.Insieme al babbo continua ad illuminare il nostro cammino e a tenerci per mano.Con immenso amore ed infinito rimpianto i vostri adorati figli Rosanna e Corrado e tutta la vostra famiglia.Ricorderemo la nostra dolce mamma con la S. Messa oggi 24 settembre alle ore 10.00 presso la chiesa di Ugozzolo.24 settembre 2016