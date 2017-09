Edoardo Catellani

Dopo lunga malattia è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Lo annunciano la moglie Bruna, la figlia Lorena con Mario, il figlio Vincenzo, la nipote Letizia con Alessandro, l'adorato pronipote Nicolò e parenti tutti.Il funerale avrà luogo lunedì 25 settembre alle ore 9,45 partendo dalla Sala Del Commiato di Fornovo via G. di Vittorio 17 per la chiesa di Felegara indi per il Crematorio «Il Tempio» di Valera.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare vada al medico curante dott. Ovidio Tronchini, al personale del Day Hospital di Epatologia e malattie infettive dell'Ospedale Maggiore di Parma ed a tutti gli operatori dell'Hospice «Valle del Sole» di Borgo Val di Taro.24 settembre 2017Ï Fam. Ferrari GiuseppeÏ Famiglie Flavio e Pier Luigi VaresiLa cognata Nanda, le nipoti Daniela e Mirca ricorderanno sempre con tanto affetto il caro zio24 settembre 2017Giancarlo con Betty Nicola Benedetta e Luigi con Franca e Silvia stringono in un affettuoso abbraccio zia Bruna Vincenzo Lorena e famigliari per la scomparsa del caro24 settembre 2017Direzione, colleghi ed amici di G.F Spa si stringono in un grande abbraccio a Vincenzo e famigliari, unendosi al loro dolore per la scomparsa del loro caro24 settembre 2017