Maria Rosa Ferrari Franchi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio i figli Giorgio con Mariella, Pietro con Silvia, la nipote Alessia, il fratello Gianfranco con Maria, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 25 settembre alle ore 15.00 partendo dalla Casa Protetta «Pavesi- Borsi» di Noceto per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico della struttura «Pavesi - Borsi» per le amorevoli cure prestate.24 settembre 2017Ï Rita, Ramona, Piero, PinaGli amici e colleghi della sezione AVOPRORIT di San Leonardo partecipano al lutto e si stringono a Giorgio e Mariella in un grande abbraccio in questo triste momento per scomparsa della mamma24 settembre 2017Gli amici del Gruppo Teatrale Memo Benassi di Sorbolo sono vicini a Giorgio per la perdita della cara mamma24 settembre 2017