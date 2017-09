Annunzio Domenichini

Circondato dall'affetto dei suoi cari è mancatoCon profonda tristezza lo annunciano i figli Anna Maria, Franca, Giovanni con Simonetta, i nipoti Chiara, Lorenzo, Giulia e Leonardo.I funerali si svolgeranno lunedì 25 settembre alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato in Langhirano via Pezzani, 27 per la chiesa parrocchiale di Bazzano, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 settembre 2017Ï Maddalena, Andrea e famiglie