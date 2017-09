Giancarlo Ferrari

È mancatoNe danno il triste annuncio la moglie Elena, le figlie Silvia con Nicola e Lisa con Cristiano, gli adorati nipoti Alessio e Tommaso, il fratello Roberto, la sorella Alida, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 26 settembre alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato in via Carrega 12/A per la chiesa parrocchiale di Collecchio e si prosegurià per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Giovanni Barazzoni e al Reparto di Geriatria dell'Ospedale Maggiore di Parma.25 settembre 2017Ï Fam. Nello DelmonteÏ Franco SchianchiÏ Gianna, Leonardo GiuffrediI cognati Giorgio, Bruno, Pietro e Fernanda con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Elena, Silvia e Lisa per la scomparsa del caro25 settembre 2017La famiglia Bergamaschi Roberto si unisce al dolore di Elena per la perdita del marito25 settembre 2017Profondamente commossi ci uniamo al dolore di Elena, Silvia e Lisa, con un grande abbraccio nel ricordo del caroRoberto, Denis, Luca.25 settembre 2017Il Presidente e tutto il Consiglio della Federcaccia di Collecchio sono vicini alla famiglia per la perdita del caro25 settembre 2017Profondamente commossi ci uniamo al dolore di Elena, Silvia e Lisa per la perdita del caroamico indimenticabile.Camillo, Titti, Cecilia e famiglia.25 settembre 2017Laura e Paolo Pettenati, Matteo e Giorgia con Leonardo sono vicini a Silvia e famiglia per la scomparsa del caro25 settembre 2017