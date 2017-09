Lino Benassi

Circondato dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatodi anni 93Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, la figlia Cristina con Vincenzo, i cari nipoti Samanta e Federico, i fratelli, le cognate, i cognati, i nipoti, la consuocera e tutti i parenti.Il funerale si svolgerà in Parma domani mercoledì 27 settembre alle ore 9.45 partendo dall'abitazione di via Taddei n. 9 per la chiesa di San Bernardo Degli Uberti in via Prampolini indi, per la tumulazione, al cimitero di Ugozzolo.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.26 settembre 2017I condomini del Condominio «Taddei» partecipano al dolore di Maria e Cristina per la perdita del caro26 settembre 2017