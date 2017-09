Giandomenico Isi

Dopo lunga ed ostinata malattia è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio il figlio Gaspare, con la moglie Marilena e i nipoti Giacomo e Anna, la figlia Angelica, con il marito Paolo, e la figlia Maddalena, i fratelli Gianalessandro e Giovanni Ludovico con le mogli, i figli e i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 28 settembre partendo alle ore 9.30 dall'abitazione in via Mulattiera Superiore 52 per la chiesa parrocchiale di Vicofertile e proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Si ringrazia tutto il personale dell'oncologia dell'Ospedale di Parma e in particolare la dott.ssa Pucci, i prof. Roncoroni, Potenzoni e Rusca.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.27 settembre 2017Ï Famiglie Pietro e Luigi AraldiÏ Fam. Gianni, Nicola BertinelliÏ Famiglia Gigi MistraliÏ Alba Bacotelli e figliÏ Baldi Franco e FrancaÏ Lina Campelli Lusignani e Jacopo FerrariÏ Pasquale Leone GalimiÏ Luigi SpinazziÏ Mutti VittorioSei volato dalla nonna......CiaoGiacomo e Anna.27 settembre 2017MioAmatissimo, ti stringo ancora la mano, vivi e vivrai sempre nel mio cuore e nei miei pensieri come costante punto di riferimento.Ora la tua felicità è appagata al fianco della tua Liliana.Con amore e tanto rimpianto.Ludovico con Maria, Giovanni, Barbara e zio Leo.27 settembre 2017Leo Landolfi esprime sincero cordoglio per la dolorosa scomparsa dell'Avv.fratello più che cognato per tanti anni affettuosamente vicino.27 settembre 2017Caro zioti ricorderemo sempre con immenso affetto.Elisabetta, Riccardo ed Edoardo.27 settembre 2017Caro Avvocatoterrò nel ricordo le qualità professionali, l'onestà intellettuale, la bontà dei sentimenti, la forza e il coraggio che mi sono stati d'esempio e di guida nei tanti anni trascorsi nello Studio.Grazie per avermi insegnato la professione e per avermi riservato affetto.Raffaella27 settembre 2017Pietro e Francesca con i famigliari si stringono con affetto a Ludovico e Maria e piangono la scomparsa diuomo forte e coraggioso.27 settembre 2017Barbara G., Isabella, Barbara C., Sabrina, Loredana e Elio sono vicini all'Avv. Ludovico e famiglia per la perdita del caro fratelloAvv.27 settembre 2017Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i soci tutti di Co.p.al sono vicini alla famiglia per la scomparsa dell'Avv.27 settembre 2017Serbando l'esempio delle profonde doti umane desideriamo salutare l'anima bella dell'Avv.ed abbracciare affettuosamente Maddalena.Laura, e le college di Studio.27 settembre 2017Sensibilmente affranti per la scomparsa del compiantoAvv.porgiamo ai famigliari le più sentite condoglianze.Famiglia Molinari Giorgio.27 settembre 2017Spigaroli Bruno, Matteo e Simone con le rispettive famiglie sono vicini ad Angelica, Maddalena e Gaspare per la perdita del carissimo padreAvv.e porgono sentite condoglianze a tutti i famigliari.27 settembre 2017L'Avv. Gaudenzio Volponi e tutti i componenti dello Studio Legale partecipano commossi al dolore di Gaspare e famiglia, di Giovanni, Ludovico e di Giansandro per la scomparsa del caro e stimatoAvv.27 settembre 2017Arnaldo e i collaboratori del Caseificio Bertozzi si uniscono al dolore dei famigliari per l'improvvisa scomparsa del loro caro27 settembre 2017Antonio Erenda partecipa commosso al dolore dei famigliari per la perdita dell'amico27 settembre 2017<+T>Paolo e Rossana Paini si stringono al dolore di Ludovico e famigliari per la scomparsa del caro27 settembre 2017<+T>Ennio e Luca Notari sono vicini ai famigliari per la scomparsa dell'Avv.27 settembre 2017<+T>Siamo vicini a Gaspare, Angelica e Maddalena per la morte del caro papà<+T>Artemio, Lina, Massimiliano, Sara.27-9-2017<+T>Guido Uberto e Gabriella con Elena e Francesca, piangono la scomparsa dell'amico fraternoe partecipano con affetto al dolore dei familiari.27 settembre 2017<+T>Isa Guastalla partecipa con profondo dolore al lutto dei figli e della famiglia tutta per la scomparsa dell'Avv.27 settembre 2017<+T>Mauro Morbarigazzi con famiglia porgono sentite condoglianze a Maddalena e famigliari per la perdita dell'Avv.27 settembre 2017<+T>Gianni e Giuliana, Andrea e Chiara con Emiliano e Leonardo partecipano con sincero affetto al dolore di Angelica, Gaspare e Maddalena per la scomparsa del loro caro papà27 settembre 2017<+T>Remo, Daniela e Paolo Benedini, sono vicini ad Angelica, Maddalena, Gaspare e famigliari per la perdita del papàAvv.27 settembre 2017