Maria Teresa Casali

È salita in Cielo con gli Angelidi anni 47Con dolore lo annunciano: la mamma Margherita, le sorelle: Luciana con Mauro, Marco e Sara, Pasqualina con Giuseppe ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, giovedì, partendo dall'abitazione in Villa Casali di Morfasso, per la parrocchiale ove alle ore 15.30 si terrà il rito funebre, indi al cimitero locale.Questa sera, mercoledì ore 20.30 sarà recitato un Santo Rosario nella chiesa di Casali di Morfasso.Sensi di gratitudine i familiari rivolgono alla Dottoressa Caspani e a tutta l'equipe del Reparto Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma per le cure prestate a Maria Teresa.Un ringraziamento lo rivolgono al Dottor Spaggiari e al Dottor Contini che hanno seguito la loro cara con affetto ed amore.Un pensiero speciale va al Professor Marchesi, al Dottor Maranca, al Dottor Sisto e alla Dottoressa Papageorgiou, nonchè a tutte le infermiere della Cardiologia dell'Ospedale Maggiore di Parma che l'hanno conosciuta in questi anni.Grazie alle signore Fernanda e Danila, al personale della Cooperativa Molinetto che si sono adoperati con affetto per Maria Teresa e a tutte le persone che le hanno voluto bene.Il presente serve di anticipato ringraziamento per tutti coloro che in ogni modo e forma parteciperanno al dolore dei familiari e prenderanno parte al rito funebre.27-9-2017Ï Famiglia Renato MarancaDavid ed Elena sono vicini a Giuseppe e famiglia per la perdita della cara27-9-2017