Wilma Rizzi

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano con grande dolore il figlio Carlo con Susy, Luca e Gabriele e parenti tutti.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa del Corpus Domini.I funerali si svolgeranno giovedì 28 settembre alle ore 11.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la stessa Chiesa indi al cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.27 settembre 2017Ï Patrizia Dascola e famigliaÏ Giovanni e Aldo AllodiÏ Anna, Elda, Ileana Rizzi e famiglieÏ Ormisde, Elisabetta ReggianiSiamo vicini al Prof. Caffarelli e famiglia nel dolore di questo giorno e ci uniamo alla loro sofferenza con un profondo abbraccio per la perdita della caraManuela, Aurelia, Arianna.27 settembre 2017Giovanna Pisi e tutto il personale del Centro Fibrosi di Parma partecipa al dolore del collega Prof. Carlo Caffarelli per la perdita della cara mamma27 settembre 2017Gabriella e Giovanni con Francesco, Carlotta e Alfredo, Isabella e Riccardo con Anna e Clara partecipano con affetto al dolore di Carlo per la scomparsa della cara27 settembre 2017